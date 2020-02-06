Третий не лишний. На Ямале по подозрению во взяточничестве задержан врио главы Росреестра

И.о. главы ямальского управления Росреестра попал в поле зрения силовиков – ему вменяют получение взятки, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК.

По версии следствия, в октябре – декабре прошлого года подозреваемый через директора окружного филиала федеральной Кадастровой палаты и других посредников получил взятку в 120 тыс. руб. В ответ он должен был ускорить рассмотрение регистрации права на объекты недвижимости в пользу третьих лиц.

Подозреваемый и задержанные ранее директор филиала и врио главы департамента имущественных отношений Ямала вскоре могут быть арестованы.