Депутат уральского ЗАТО: Права человека в Конституции заменяют на корпоративные права

В Конституции РФ может появиться понятие "федеральная территория", к числу которых могут быть отнесены в том числе и ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования). Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас. По словам политика, с принятием инициативы федеральные территории будут отделены от субъектов Федерации.

Экс-депутат свердловского заксобрания, а ныне - депутат думы Новоуральска Дмитрий Шадрин рассказал журналисту Накануне.RU, что случится не более чем замена одного понятия на другое. По его словам, система ЗАТО на сегодняшний день абсолютно провалена, а люди, проживающие на этих территориальных образованиях, имеют ограничения прав, но не имеют никакой компенсации. Поэтому не стоит удивляться простой замене термина, которая "вполне в стиле нашего 20-летнего правления".

"Скорее всего, примут новый закон, из которого уберут недействующую норму о том, что человек, потерявший связь с градообразующим предприятием, имеет право получить деньги на переезд из бюджета, поскольку это практически не работающая норма. То есть просто уберут то, чего на самом деле нет, и ничего хорошего от этого я просто не жду", - делится своим мнением депутат Новоуральска.

На данный момент все ограничения на территории ЗАТО, в число которых входит также Новоуральск, прописаны в законе о закрытых административно-территориальных образованиях и по большому счету связаны, по словам Дмитрия Шадрина, с невозможностью свободно общаться со своими родственниками, ограничениями въезда и выезда и правами пользования своей же собственностью. Как пример депутат приводит, на его взгляд, курьезную историю, когда гражданин России и житель ЗАТО обращается в банк, чтобы купить у другого жителя ЗАТО жилье, и сделка о простой перекупке жилья проверяется службами безопасности "Росатома" и ФСБ.

"Мне прям очень интересно, что они там проверяют. То, что происходит сейчас на территориях ЗАТО, не лезет ни в какие ворота, - возмущается депутат. - На сегодняшний день ничего хорошего для людей там просто нет".

Как уверяет парламентарий, нет вероятности, что снимут хоть какие-то ограничения в ЗАТО, или же добавят социальных преференций, более того, по его словам замена Конституции, на самом деле, ведет только к тому, что от приоритета "права человека" мы придем к приоритету "корпоративных прав".

"Мы движемся по примеру старых устоев Сингапура и Южной Кореи, - говорит Дмитрий Шадрин. - Но все забывают, что все те люди, которые в 70-80-е годы развивали эту самую систему корпоративного государства, были осуждены, включая двух или трех президентов. Эта система плохая и она не работает".

ЗАТО - административно-территориальное образование, в границах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых установлен особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. В настоящее время федеральные органы государственной власти Российской Федерации определяют полномочия органов государственной власти субъекта федерации в отношении ЗАТО, входящего в состав такого субъекта федерации. ЗАТО имеет органы местного самоуправления.