18 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

Получили два "редких подарка" – Зюганов подвел первые итоги работы нового правительства

Глава КПРФ Геннадий Зюганов подвел первые итоги работы нового правительства. Политик высказал недовольство продолжением курса прежнего кабинета, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пока от правительства мы получили два "редких подарка". Минтруд решил снизить МРОТ на 400 рублей – это даже не тюремные нормы. И Пенсионный фонд от 114 до 65 рублей повысил выплаты инвалидам. Это даже на два пирожка не хватит", - сказал Зюганов за заседании Госдумы.

Также глава фракции раскритиковал сам МРОТ, который не превышает 12 тыс. руб. Зюганов привел в пример США, где в пересчете на рубли МРОТ составляет 79 тыс. руб. "В Прибалтике, где экономики особой нет – и то 33 тысячи", - пояснил Зюганов. Он предложил сделать МРОТ в России как минимум 25 тыс. руб.

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Получили два "редких подарка" – Зюганов подвел первые итоги работы нового правительства

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Теги: геннадий зюганов, правительство, мрот



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