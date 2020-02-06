Экипаж корабля "Союз МС-13" вернулся на Землю

ЕСТЬ ПОСАДКА! «Утесы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС13 благополучно вернулся на Землю! Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX // TOUCHDOWN! Welcome home, Aleksandr, Luca and Christina! #SoyuzMS13 : live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/yaySppPbnF

"Утесы" дома! Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" благополучно вернулся на Землю!", - сообщается в твиттере "Роскосмоса".

Он доставил на Землю космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луку Пармитано и Кристину Кук.

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" с вернувшимся с МКС экипажем приземлился в Казахстане.





