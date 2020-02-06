Экипаж корабля "Союз МС-13" вернулся на Землю
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" с вернувшимся с МКС экипажем приземлился в Казахстане.
Он доставил на Землю космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луку Пармитано и Кристину Кук.
"Утесы" дома! Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" благополучно вернулся на Землю!", - сообщается в твиттере "Роскосмоса".
ЕСТЬ ПОСАДКА! «Утесы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС13 благополучно вернулся на Землю!— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 6, 2020
Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX
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TOUCHDOWN! Welcome home, Aleksandr, Luca and Christina!#SoyuzMS13: live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/yaySppPbnF