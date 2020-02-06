18 Августа 2020
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Наука и техника В России
приземление казахстан капсула космонавты архив (2011) | Фото: AP

Экипаж корабля "Союз МС-13" вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" с вернувшимся с МКС экипажем приземлился в Казахстане.

Он доставил на Землю космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луку Пармитано и Кристину Кук.

"Утесы" дома! Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" благополучно вернулся на Землю!", - сообщается в твиттере "Роскосмоса".

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Экипаж корабля "Союз МС-13" вернулся на Землю

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Теги: союз мс-13, мкс, космонавты



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