18 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Киев, Евромайдан, погром, беспорядки (2014) | Фото: вконтакте

В Раде произошел скандал из-за заявления о перевороте 2014 года

На заседании комитета Рады по гуманитарной политике, где обсуждалось заявление парламента по случаю шестой годовщины вооруженного переворота 2014 года, произошел скандал. Оппозиционные депутаты в знак протеста покинули заседание, поскольку депутаты от правящей партии предложили ангажированный текст, в который не разрешали вносить изменения.
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В документе на экс-президента Виктора Януковича возложена даже ответственность за войну Украины против Донбасса, он назван "узурпатором", которого поддерживала Россия и которого свергнул народ, боровшийся "за идеалы демократии". Вооруженный переворот назван "мирным протестом" и "выразителем национальной идеи свободы".

Оппозиционный депутат Ренат Кузьмин, участвовавший в заседании, написал, что в тексте, который готовили "Голос" и "Евросолидарность" Петра Порошенко, сказано, что освобождение в рамках недавнего обмена бывших "беркутовцев" сделало невозможным их привлечение к ответственности. То есть в текст в своих политических интересах вставили шпильку даже против нынешнего президента Владимира Зеленского.

Кузьмин также задал вопросы на заседании. Он спросил, как Рада может осудить деятельность правоохранительных органов до переворота без решения суда. На что ведущий заседания депутат Александр Ткаченко заявил, что это "политическая манипуляция", на которую не стоит и отвечать.

Другие депутаты спрашивали, как связать обвинение в узурпации Януковича и Зеленского, о чем ранее заявляли представители "Евросолидарности". Значит ли это, что Зеленского тоже нужно свергать? После этого началась перепалка, и оппозиционные депутаты в знак протеста покинули заседание.

Издание "Страна", которое обратило внимание на произошедшее, считает, что протолкнуть это заявление хотят промайдановские силы, которых достаточно в правящей партии "Слуга народа". Это необходимо, в частности, для обоснования продолжать русофобскую гуманитарную политику.

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В Раде произошел скандал из-за заявления о перевороте 2014 года

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Теги: Украина, евромайдан



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