Мишустин раскритиковал повышение штрафов для автомобилистов в проекте нового КоАП

Глава кабинета министров Михаил Мишустин назвал "непосильными" предлагаемые новым проектом КоАП штрафы для автомобилистов. Об этом он заявил на заседании правительства России. Мишустин обосновал свое недовольство тем, что власти пока не добились необходимого уровня зарплат в стране, а с текущим размером доходов населения увеличивать штрафы нельзя. Он назвал увеличение штрафов самым простым путем, по которому идти не стоит, и предложил увеличивать качество работы системы надзора за соблюдением ПДД.

Напомним, проект поправок недавно был опубликован Минюстом.

Так, например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается повысить с 500 руб. до 3 тыс. руб, превышение скорости на 40-60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1 тыс. — 1,5 тыс. руб.

При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет стоить 5 тыс. руб. Нарушителю в этом случае грозит лишение прав на срок до полугода. Сейчас эта мера предусмотрена лишь за превышение более чем на 80 км/ч.

С 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. предлагается увеличить штраф за отказ от медицинского освидетельствования. Это же нарушение приведет к тому, что водитель будет лишен прав на срок до трех лет.

Еще одним дополнением в кодекс станет наказание за употребление водителями вызывающих опьянение лекарств. За это будут наказывать также как за употребление за рулем алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.

Новшеством станет появление накопительной системы нарушений. Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет. Однако при этом накопительная система не будет учитывать нарушения, которые будут зафиксированы системами видеофиксакции.

Среди других нововведений – штраф за перевозку детей без автокресел для индивидуальных предпринимателей (35 тыс. руб.), штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой (3 тыс. руб.).

Также в Минюсте определились с размером штрафа за опасное вождение. Он составит 5 тыс. руб.