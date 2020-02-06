В Челябинске руководство "Уралтрубмаш" будут судить за зарплатные долги в 15 миллионов

В Челябинске будут судить директора и председателя совета директоров компании "Уралтрубмаш".

На протяжении полутора лет они не платили зарплату своим 118 сотрудникам, долг составил 15 млн руб.

"Они имели реальную финансовую возможность и достаточные денежные средства для выплаты заработной платы, однако деньги направили на хозяйственные нужды", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Уголовное дело направлено в мировой суд.