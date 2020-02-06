18 Августа 2020
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Общество Свердловская область В России За рубежом
полиция, коллегия, МВД, силовики (2020) | Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Глава российского Бюро Интерпола находится с визитом в Екатеринбурге

В Екатеринбург с рабочим визитом прибыл начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского Главка полиции Валерий Горелых, высокий гость посетил Главное управление МВД по Свердловской области, где принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию со дня образования регионального отдела НЦБ Интерпола, который появился 4 февраля 2000 года.

По данным Горелых, за прошедшие годы он стал одним из ведущих в стране, продемонстрировав способность решать полный спектр задач в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Поздравить юбиляров также пришли новый начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков, его заместители, коллеги из ФСБ и первый руководитель отдела, а ныне заместитель председателя Совета ветеранов Валерий Сологуб.

Генерал Мешков в своем приветственном обращении отметил существенный вклад сотрудников отдела в обеспечении безопасности крупных международных мероприятий, проходивших на территории Свердловской области: встречи глав стран ШОС в 2009 году, чемпионата мира по футболу в 2018 году, Глобального саммита производства и индустриализации GMIS в 2019 году. Он также положительно оценил результаты реализации инициативы по созданию в 2013 году первого в РФ интегрированного пункта проверки по учетам Интерпола пассажиров на крупнейших международных транспортных узлах региона в режиме реального времени. В результате функционирования пункта установлено более 900 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами России и зарубежных стран, в том числе 48 фигурантов, находившихся в международном розыске.

полиция, коллегия, МВД, силовики(2020)|Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

В настоящее время свердловский опыт внедряется на территории других регионов. Была подчеркнута важность дальнейшего укрепления межведомственного взаимодействия отдела с профильными подразделениями ФСБ России, прокуратуры, Уральского таможенного управления и других правоохранительных ведомств.

Начальник российского Бюро Интерпола генерал Прокопчук поблагодарил руководство Главка за поддержку и помощь отделу, выразил благодарность ветеранам за трудоемкую работу по становлению и развитию подразделения, а также акцентировал внимание на стоящих перед НЦБ Интерпола МВД России и его территориальными подразделениями приоритетных задачах. Среди них – обеспечение эффективного международного полицейского сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, с транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью. А особое внимание требуется уделить международному розыску обвиняемых, скрывающихся от российского правосудия на территории иностранных государств.

"Только в минувшем году благодаря слаженной работе за рубежом установлено местонахождение 14 лиц, находящихся в международном розыске, 13 человек задержаны и ожидают решений о выдаче в Россию. Примером результативной деятельности юбиляров является и состоявшаяся в июне 2019 года экстрадиция из Чехии члена ОПГ гражданина Калина, объявленного по запросу ГУ МВД по Свердловской области в розыск по каналам Интерпола в связи с подозрением в причастности к убийству", - рассказал полковник Горелых.

Встреча завершилась церемонией награждения отличившихся по службе сотрудников и тех, кто стоял у истоков создания Интерпола на Среднем Урале.

полиция, коллегия, МВД, силовики(2020)|Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

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Глава российского Бюро Интерпола находится с визитом в Екатеринбурге

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Теги: Интерпол, глава, визит, Екатеринбург



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