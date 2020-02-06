18 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова, заседании коллегии прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (2020) | Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры отметила необходимость пресечения пыток со стороны силовиков к гражданам

Губернатор Югры Наталья Комарова во время ежегодного заседания коллегии прокуратуры автономного округа обозначила пять приоритетных направлений работы окружного правительства и региональной прокуратуры на 2020 г. В их числе необходимость борьбы с пытками со стороны силовиков, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Данные факты подрывают доверие граждан не только к силовым ведомствам, но и к государственной системе в целом", - подчеркнула губернатор, комментируя важность пресечения фактов нарушения прав граждан в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий правоохранительными органами.

Также в список приоритетов были включены обеспечение эффективного контроля за реализацией нацпроектов, решение проблем обманутых дольщиков и других вопросов обеспечения жильем граждан, выявление скрытой задолженности по заработной плате и повышение эффективности работы с обращениями граждан.

Отметим, что сегодня стало известно о том, что в сети появилась жалоба на действия сургутских силовиков, которые якобы сломали руку задержанной. По некоторым данным, пострадавшая якобы пострадала во время задержания. Полицейские заинтересовались ею после того, как она совершила кражу. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе окружного УМВД. Проводится проверка.

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Губернатор Югры отметила необходимость пресечения пыток со стороны силовиков к гражданам

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Теги: Наталья Комарова, прокуратура, приоритеты работы



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