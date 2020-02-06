18 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
ключ, замок (2020) | Фото: Накануне.RU

В Зауралье будут судить мать троих детей, которых она оставила на сутки одних дома

В Щучье мать троих детей будут судить за оставление ребятишек в опасности.

Деткам всего 2, 4 и 6 лет, однако в ноябре прошлого года женщина закрывала их снаружи дома и уходила на сутки.

Уход и присмотр за детьми в это время она не осуществляла, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В эти два дня детей, соответственно, никто не кормил горячей пищей.

Уголовное дело в отношении женщины сейчас направлено в суд.

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В Зауралье будут судить мать троих детей, которых она оставила на сутки одних дома

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Теги: Щучье, мать, дети, оставление в опасности, уголовное дело



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