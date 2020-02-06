В Зауралье будут судить мать троих детей, которых она оставила на сутки одних дома

В Щучье мать троих детей будут судить за оставление ребятишек в опасности.

Деткам всего 2, 4 и 6 лет, однако в ноябре прошлого года женщина закрывала их снаружи дома и уходила на сутки.

Уход и присмотр за детьми в это время она не осуществляла, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В эти два дня детей, соответственно, никто не кормил горячей пищей.

Уголовное дело в отношении женщины сейчас направлено в суд.