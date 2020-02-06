На горожанку Нефтеюганска обрушился снег с крыши, она госпитализирована с тяжелой травмой

В Нефтеюганске горожанка получила тяжелую травму в результате падения на нее снега с крыши одного из домов, передает корреспондент Накануне.RU.

5 февраля с крыши одного из домов в седьмом микрорайоне Нефтеюганска на проходившую мимо пострадавшую упал снег, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР. Ее госпитализировали. Следователям предстоит выяснить, кто виноват в случившемся.

По данным из соцсетей, речь идет о травме позвоночника, а проблемная крыша является постоянным источником опасности.