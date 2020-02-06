18 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Очистка крыши от снега и наледи (2017) | Фото: yakimanka.caoinform.ru

На горожанку Нефтеюганска обрушился снег с крыши, она госпитализирована с тяжелой травмой

В Нефтеюганске горожанка получила тяжелую травму в результате падения на нее снега с крыши одного из домов, передает корреспондент Накануне.RU.
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5 февраля с крыши одного из домов в седьмом микрорайоне Нефтеюганска на проходившую мимо пострадавшую упал снег, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР. Ее госпитализировали. Следователям предстоит выяснить, кто виноват в случившемся.

По данным из соцсетей, речь идет о травме позвоночника, а проблемная крыша является постоянным источником опасности.

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На горожанку Нефтеюганска обрушился снег с крыши, она госпитализирована с тяжелой травмой

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Теги: крыша, снег, травма



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