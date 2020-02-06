В России могут появиться "федеральные территории" с прямым федеральным подчинением – Клишас

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас сообщил, что в Конституции может появиться понятие "федеральная территория". Такая территория будет иметь прямое федеральное подчинение, передает РИА Новости.

По словам сенатора, "федеральными территориями" могут стать ЗАТО, особо охраняемые природные территории, Арктика. Он также отметил, что проработка инициативы в профильных комитетах верхней палаты парламента начнется уже сегодня.