В колонии Екатеринбурга, где отбывает срок фотограф Лошагин, зэк напал на охранника

В исправительной колонии Екатеринбурга заключенный избил охранника.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, все случилось в ночь на 6 февраля в ИК-10 (строгий режим) в отряде №2. Мужчина, осужденный по статье за незаконный сбыт наркотиков к 10 годам лишения свободы, напал на младшего инспектора отдела безопасности. В результате рядовой внутренней службы получил удар в область лица.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет. Как добавили в ГУФСИН, за нападение на их сотрудника осужденный теперь получит новый срок.

Добавим, в екатеринбургской ИК-10 отбывает срок фотограф Дмитрий Лошагин, признанный виновным в убийстве своей жены-модели. В начале прошлого года бывшего гламурного фотографа перевезли в колонию Екатеринбурга, чтобы спасти его от изнасилования.