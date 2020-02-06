В Тюменское УФАС поступило семь жалоб на повышение стоимости медицинских масок

В Тюменское УФАС России поступило семь письменных обращений от жителей областной столицы о повышении цен на медицинские маски в различных аптеках учреждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Антимонопольной службы.

Информацию направили в ФАС России, после рассмотрения обращений Тюменским УФАС будет принято решение о проведении проверки. При выявлении экономически необоснованного роста цен, будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

С 10 февраля Тюменским УФАС будет организован еженедельный мониторинг цен на медицинские маски в Тюменской области.

Изменение цен на маски отслеживается на всей территории России. Напомним, президент России Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, которые повысили цены на противовирусные препараты и маски.

Как уже сообщалось, угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения коронавируса взволновала чиновников. Для предотвращения ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты.

В Госдуме правительству предложили частично взять под контроль бизнес в сфере здравоохранения. Подобные меры не требуют принятия специального закона, их достаточно реализовать постановлением правительства.