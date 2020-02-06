18 Августа 2020
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Политика В России
(2019) | Фото: govvrn.ru

Счетная палата раскритиковала работу правительства Медведева

Счетная палата (СП) выступила с критикой сложившихся практик госуправления. В отчете ведомства говорится о том, что за последние три года планы министерств по реализации национальных проектов не были синхронизированы до конца, а их документы носили формальный характер.

Министерства не включили в свои планы 45% целевых показателей нацпроектов для исполнения майского указа президента, пишет РБК со ссылкой на отчет ведомства.

Также в Счетной палате констатировали, что за последние три года в среднем каждая пятая задача оказалась проваленной.

Согласно отчету СП, одной из важных проблем является недостаточная информированность членов кабмина о реализации федеральных проектов и отсутствие достаточного влияния вице-премьеров на министерства.

Система стратегического планирования федеральных министерств и ведомств разбалансированна и неэффективна, а уровень контроля и исполнительской дисциплины низок, делает вывод Счетная палата.

Ранее в Кремле объяснили отставку правительства Дмитрия Медведева. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение было принято на фоне новых задач и оценок, которые были озвучены главой государства во время послания Федеральному собранию.

Официальный представитель кремля отметил, что речь идет, в том числе, о поправках в Конституцию. Песков добавил, что правительство Медведева ушло в отставку, "дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", которые являются экстраординарной задачей.

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Счетная палата раскритиковала работу правительства Медведева

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Теги: счетная палата, правительство медведева, министерства



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