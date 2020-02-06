18 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Росгвардия (2018) | Фото: Накануне.RU

В ХМАО Росгвардия и МЧС спасли мужчину, потерявшегося в лесу

В минувшую среду совместными усилиями сотрудников Росгвардии и МЧС ХМАО-Югры в лесу был найден и спасен житель Урая. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел слишком глубоко в лес и потерялся.

5 февраля этого года во время патрулирования окрестностей, наряд группы задержания в составе старшего сержанта Ильназа Муратова и сержанта Дмитрия Клеванец в 22.00 получили сигнал о пропаже человека в районе берега реки Колосья. Позвонил в спасательные службы 36-летний друг пропавшего, сообщив о том, что последний ушел в сторону берега реки и пропал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии по ХМАО-Югре, в лесу мужчины выпивали, после чего 30-летний потерявшийся ушел в сторону реки, дошел до лесного массива не далеко от Колосья и, предположительно, уснул в сугробе. На момент, когда гражданина обнаружил старший сержант Муратов, мужчина пролежал в снегу около 30-40 минут и не мог самостоятельно передвигаться и что-либо говорить. Его одежда была мокрой, имелись признаки обморожения рук и лица.

Сотрудники МЧС и Росгвардии отнесли пострадавшего к берегу реки, где и передали его врачам "скорой помощи". Какое-то время решался вопрос о госпитализации мужчины, однако видимых причин для этого не было. Гражданину оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой к родным.

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В ХМАО Росгвардия и МЧС спасли мужчину, потерявшегося в лесу

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Теги: лес, река Колосье, пропажа, Росгвардия, МЧС



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