Рада отказалась голосовать за выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР

Верховная рада Украины провалила законопроект о выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР. Голосов не хватила даже для принятия его в первом чтении.

Украинское правительство вообще выступало за то, чтобы снять законопроект с рассмотрения и доработать его в профильном комитете, так как для выплаты "лишних" пенсий нужны дополнительные средства, которых нет, заявил замминистра финансов Юрий Джигир.

Законопроект предполагает получение пенсий жителями ДНР и ЛНР на Украине, но без справки "переселенца", что существенно упростило бы процедуру, а также выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас предел 3 года) и ряд других мер.

Но наиболее примечательна та мотивация, по которой некоторые депутаты категорически отказались от государственных обязательств перед гражданами. Депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила с трибуны, что платить заработанные пенсии жителям Донбасса нельзя, так как их политические взгляды могут быть "неправильными".

"Мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на "оккупированных" территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?" - возмущалась Богуцкая.

При этом депутат из той же фракции Марина Бардина в телеэфире заявила, что все граждане Украины имеют право на пенсии независимо от места жительства. По ее мнению, законопроект будет доработан и принят.

Однако один из неназванных соратников президента Владимира Зеленского сказал "Острову", что законопроект "отправился в черную дыру", ибо если он потребует хотя бы 100 гривен финансирования, "его "зарубят", так как денег нет".