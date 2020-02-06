Рада отказалась голосовать за выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/facing/floor/linoleum/price/, подробное описание здесь.
Здесь http://remont.youdo.com/facing/floor/parquet/, варианты по ссылке.



Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Новороссия, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, ДНР, ЛНР, Украина, карта (2015) | Фото:

Рада отказалась голосовать за выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР

Верховная рада Украины провалила законопроект о выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР. Голосов не хватила даже для принятия его в первом чтении.
Читайте также:

Украинское правительство вообще выступало за то, чтобы снять законопроект с рассмотрения и доработать его в профильном комитете, так как для выплаты "лишних" пенсий нужны дополнительные средства, которых нет, заявил замминистра финансов Юрий Джигир.

Законопроект предполагает получение пенсий жителями ДНР и ЛНР на Украине, но без справки "переселенца", что существенно упростило бы процедуру, а также выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас предел 3 года) и ряд других мер.

Но наиболее примечательна та мотивация, по которой некоторые депутаты категорически отказались от государственных обязательств перед гражданами. Депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила с трибуны, что платить заработанные пенсии жителям Донбасса нельзя, так как их политические взгляды могут быть "неправильными".

"Мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на "оккупированных" территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?" - возмущалась Богуцкая.

При этом депутат из той же фракции Марина Бардина в телеэфире заявила, что все граждане Украины имеют право на пенсии независимо от места жительства. По ее мнению, законопроект будет доработан и принят.

Однако один из неназванных соратников президента Владимира Зеленского сказал "Острову", что законопроект "отправился в черную дыру", ибо если он потребует хотя бы 100 гривен финансирования, "его "зарубят", так как денег нет".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Рада отказалась голосовать за выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, пенсии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети