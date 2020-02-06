18 Августа 2020
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Общество В России Москва
Тельман Исмаилов (2017) | Фото:Lenta.ru

Дело о похищении певца Авраама Руссо отправили на новое рассмотрение в суд

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении троих фигурантов расследования похищения певца Авраама Руссо в 2004 году, организованного, по версии следствия, бизнесменом Тельманом Исмаиловым.

Мосгорсуд отменил постановление Пресненского районного суда столицы, освободившего ранее от уголовной ответственности трех фигурантов "дела Руссо" из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства и отправил его на новое рассмотрение в тот же суд, передает "Интерфакс".

Таким образом, по словам представителя суда, были удовлетворены апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего, поданные на решение Пресненского суда.

Напомним, ранее в организации похищения заподозрили бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Оказалось, что известный артист написал заявление на своих обидчиков спустя 14 лет после инцидента.

По версии следствия, в январе 2004 года Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом пригласил певца в ресторан "Прага" в Москве, где отвел в свой кабинет и стал насильно удерживать и избивать. После этого Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все концерты и вести эстрадную деятельность уже на его условиях.

Затем подельники насильно поместили артиста в автомобиль и отвезли в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился на требования.

В декабре 2017 года Исмаилову заочно предъявили обвинения в убийстве.

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Дело о похищении певца Авраама Руссо отправили на новое рассмотрение в суд

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Теги: авраам руссо, суд, уголовное дело, похищение человека



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