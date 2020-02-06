18 Августа 2020
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БПЛА Форпост-Р беспилотник (2019) | Фото:youtube.com|Министерство обороны России

Минобороны заказало у УЗГА беспилотники на 30 миллиардов рублей

Минобороны РФ заключило с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) контракт на поставку беспилотников. Сумма сделки оценивается примерно в 30 млрд руб., заказ позволит обеспечить предприятие работой до 2027 года, пишут "Ведомости".
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В рамках двух контрактов УЗГА поставит военным 28 станций управления и 84 беспилотника. Речь идет о БПЛА "Форпост-Р". Источник издания сообщает, что в 2019 году летный образец прошел полетные испытания. Передача первых серийных машин в войска возможна в конце 2020 – начале 2021 г., считает человек, близкий к Минобороны.

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Минобороны заказало у УЗГА беспилотники на 30 миллиардов рублей

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Теги: бпла, узга, минобороны, контракт



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