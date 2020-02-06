18 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Почта России, машины (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале начальница почты похищала коммунальные платежи

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело теперь уже бывшего начальника отделения почтовой связи поселка Нейво-Рудянка. Женщину обвиняют в хищении средств, поступивших в счет оплаты коммунальных услуг.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступления совершались с октября по декабрь 2018 года. Расследование показало, что начальница, находясь на своем рабочем месте, с помощью компьютерной программы аннулировала поступающие от людей платежи за коммунальные услуги, после чего забирала себе деньги из кассы отделения почтовой связи поселка.

По данным надзорного ведомства, в результате преступных действий бывшего начальника в кассе недосчитались более 100 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направляется в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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На Среднем Урале начальница почты похищала коммунальные платежи

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Теги: почта, платежи, суд



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