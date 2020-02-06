Россиянина убили в келье грузинского монастыря

Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.

50-летний мужчина уже около года проживал в этом монастыре. Сообщается, что его звали Игорь, он приехал из Москвы из-за проблем со здоровьем.

В убийстве подозревается человек, который также периодически оставался в монастыре и проживал с убитым в одной келье.

По словам настоятеля монастыря отца Вениамина, предполагаемый убийца был ранее судим, имел психическое расстройство, сообщает "Интерфакс".

В октябре на территории Спасо-Преображенского монастыря в городе Бузулуке Оренбургской области произошла стрельба. Пострадал один человек - водитель монастыря.

В епархии сообщили, что выстрел из оружия кустарного производства произвел насельник монастыря в диаконском чине, ранее запрещенный в служении.