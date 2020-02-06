18 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

В Сургуте в отделении полиции силовики, предположительно, сломали руку задержанной

В сети появилась жалоба на действия сургутских силовиков, которые якобы сломали руку задержанной, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, пострадавшая якобы пострадала во время задержания. Полицейские заинтересовались ею после того, как она совершила кражу.

В пресс-службе окружного УМВД Накануне.RU сообщили, что рано утром 5 февраля охранниками гипермаркета "Лента" выяснили, что нетрезвая покупательница, предположительно, украла одежду для животных. После прибытия сотрудников Росгвардии, предполагаемая воровка попыталась избавиться от похищенного и сказала, что "чувствует себя плохо", ей требуется помощь медиков. Приехавшие врачи, осмотрев женщину, сообщили, что задержанная в их помощи не нуждается, после чего ее доставили в городской отдел полиции.

"В здании нарушительница порядка вела себя агрессивно, оскорбляла находившихся при исполнении сотрудников полиции. На законные требования прекратить вести себя подобным образом она не реагировала, к ней применили силу", - уточнили в управлении.

Она также попала под "административку" по стать "Уничтожение или повреждение чужого имущества". После этого ее отпустили. Вскоре в социальных сетях появилось видео, в котором говорится, что сургутянка получила перелом руки в отделе полиции №1. Началась служебная проверка.

"Необходимо отметить, что задержанная не имела при себе документов. Во время поездки в отдел полиции, представляясь, назвала чужую фамилию. Ранее она привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде и неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - уточнили в полиции.

Сотрудники окружного управления СКР начали проверку ситуации.

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В Сургуте в отделении полиции силовики, предположительно, сломали руку задержанной

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Теги: задержанная, кража, одежда, животные



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