18 Августа 2020
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Общество Свердловская область За рубежом
Турция Кемер пляж море (2017) | Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга отсудила у туроператора более 100 тысяч за сорвавшийся отпуск в Турции

Суд в Екатеринбурге взыскал с туроператора более 100 тысяч рублей за забытый билет.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в июне прошлого года семья жительницы уральской столицы Екатерины с двумя детьми запланировала отпуск в Турции. Женщина приобрела путевки в Анталию и заплатила за них 99 тысяч 900 рублей, однако при вылете из аэропорта Кольцово выяснилось, что авиабилет для их годовалой дочери не оформлен и на рейс их не пустили.

В итоге всему семейству пришлось вернуться домой, распаковать чемоданы и начать процесс возврата денег за неудавшийся отпуск. Однако попытки решить вопрос в досудебном порядке ни к чему не привели, и Екатерина подала иск в Железнодорожный районный суд к ООО "НТК Интурист".

суд, молоток, правосудие(2019)|Фото: Накануне.RU

К участию в деле в качестве соответчика было привлечено ООО "Туроператор Интурист": суд выяснил, что именно оно формировало туристический продукт и допустило ошибку, а "НТК Интурист" действовало как агент на основании договора. Уже в ходе рассмотрения дела туроператор вернул женщине уплаченную за поездку сумму, в связи с чем Екатерина уточнила исковые требования и просила суд взыскать неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей.

Впоследствии с ООО "Туроператор Интурист" были взысканы неустойка в размере 50 тысяч рублей, компенсация морального вреда 10 тысяч, 30 тысяч штрафа и расходы на представителя – 15 тысяч рублей. Однако истец не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам, внимательно изучив материалы дела, оставила решение Железнодорожного районного суда без изменений.

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Жительница Екатеринбурга отсудила у туроператора более 100 тысяч за сорвавшийся отпуск в Турции

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Теги: суд, Турция, билет, Екатеринбург



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