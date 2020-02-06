18 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
марлевая повязка, маска (2016) | Фото: myslo.ru

Жительница Югры пожаловалась на завышенную стоимость медицинских масок

Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась антимонопольщикам на завышенную стоимость медицинских масок в одной из городских аптек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя УФАС России по Югре Василия Иванова.

По его словам, жалоба поступила на аптеку "Фармкопейка" 3 февраля. В ней сказано, что 1 февраля упаковка медицинских масок в количестве 50 штук стоила 149 рублей, а 2 февраля их цена поднялась до 300 рублей. При этом в УФАС отмечают, что информация о нарушении антимонопольного законодательства еще не подтвердилась. Ведется разбирательство, если выяснится, что аптека нарушила закон, то ее руководство будет привлечено к административной ответственности.

Отмечается, что эта жалоба - единичный случай в регионе. В ведомстве также сообщили, что Росздравнадзор региона еще не зафиксировал завышение цен на медицинские маски.

Изменение цен на маски отслеживается на всей территории России. Напомним, президент России Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, которые повысили цены на противовирусные препараты и маски.

Как уже сообщалось, угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения коронавируса взволновала чиновников. Для предотвращения ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты.

В Госдуме правительству предложили частично взять под контроль бизнес в сфере здравоохранения. Подобные меры не требуют принятия специального закона, их достаточно реализовать постановлением правительства.

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Жительница Югры пожаловалась на завышенную стоимость медицинских масок

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Теги: медицинская маска, стоимость, УФАС



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