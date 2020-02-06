18 Августа 2020
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Общество Украина
Иллюстрация в украинском учебнике географии. (2020) | Фото: segodnya.ua

Украинский учебник географии проиллюстрировали картой несуществующей страны из компьютерной игры

Составители украинского учебника по географии для шестого класса проиллюстрировали один из разделов картой из компьютерной игры Skyrim. Издание "Страна" сообщило, что схема несуществующей страны была помещена в главе "Земля на плане и карте". Учебное пособие авторов Валерии Пестушко и Анны Уваровой было издано в 2014 году и рекомендовано Министерством образования.

Иллюстрация в украинском учебнике географии.|Фото: segodnya.ua

Ранее выяснилось, что украинский учебник "Всемирная история" за десятый класс проиллюстрирован "фотожабой": авторы разместили отредактированную фотографию "Обед на небоскребе" – на ней "пририсован" американский актер Киану Ривз. Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" на 58-й странице.

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Украинский учебник географии проиллюстрировали картой несуществующей страны из компьютерной игры

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Теги: учебник, иллюстрация, украина, skyrim, компьютерная игра, фотожаба



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