В США заявили о росте напряженности между "российскими ЧВК" и американскими военными в Сирии

В США заявили об участившихся случаях "напряженного противостояния" между американскими военнослужащими и сотрудниками частных военных компаний (ЧВК) в Сирии. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри называет их российскими.

"Это происходит не каждый день, однако частота увеличилась, и это вызывает опасения", – заявил Джеффри, передает ТАСС.

Газета Wall Street Journal пишет, что в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлены машины военных США, заблокировавшие дорогу в Сирии для "гражданских автомобилей". В них, по версии издания, якобы находились сотрудники "российских ЧВК".

В российских и иностранных СМИ регулярно появляются сообщения о прибытии бойцов так называемой ЧВК "Вагнера" в страны Африки, Сирию, Ливию, Венесуэлу. Также всплывают сводки крупных одномоментных потерь вооруженного формирования. В Кремле и в МИД РФ опровергают данные о российских гражданах, воюющих за рубежом.

В 2018 году Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что в Сирии под ударом авиации коалиции во главе с США погибли от 100 до 200 "русских наемников".

По данным CNN, погибшие россияне якобы участвовали в военных действиях в качестве наемников российской частной военной компании "ЧВК Вагнера". В МИД РФ назвали это "классической дезинформацией".