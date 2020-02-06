18 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье труп "спрятали" на детской площадке, посадив на качели

В Чернушке 40-лений местный житель может угодить в тюрьму – ему вменяют убийство человека и попытку "спрятать" тело на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.
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По данным следствия, вечером 28 января подозреваемый избил потерпевшего, отчего последний умер. Желая скрыть следы преступления, предполагаемый убийца вынес тело потерпевшего из квартиры и посадил на качели на детской площадке, а сам скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Ранее неоднократно судимый подозреваемый задержан.

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В Прикамье труп "спрятали" на детской площадке, посадив на качели

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Теги: Чернушка, детская площадка, труп, убийство



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