В Прикамье труп "спрятали" на детской площадке, посадив на качели

В Чернушке 40-лений местный житель может угодить в тюрьму – ему вменяют убийство человека и попытку "спрятать" тело на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

По данным следствия, вечером 28 января подозреваемый избил потерпевшего, отчего последний умер. Желая скрыть следы преступления, предполагаемый убийца вынес тело потерпевшего из квартиры и посадил на качели на детской площадке, а сам скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Ранее неоднократно судимый подозреваемый задержан.