Стендапер из Екатеринбурга поборется за приз в 5 000 000 рублей в "Сomedy Баттл"

В новом выпуске 10-ого сезона "Сomedy Баттл", который будет показан в эту пятницу, на сцену выйдет жительница Екатеринбурга Дарья Дьячкова. Вместе с другими комиками девушка поборется за самый большой денежный приз тв-сезона среди прочих телепроектов - 5 млн руб. В случае победы, стендап-комик отдаст приз родителям, в качестве благодарности за все, что они для нее сделали.



По словам артистки, юмором она занимается уже 10 лет, однако опыт участия в такого рода шоу для девушки в новинку. До этого она выступала только в команде КВН "Клуб благородных девиц" и в прошлом году дошла до Премьер-лиги.

"КВН командная игра, но мне так хотелось попробовать свои силы в одиночку, и поэтому я пошла на кастинг в шоу. О том, что попаду в телевизор, как-то даже не думала, просто хотела испытать себя", - делится впечатлениями комедиантка.

Как сообщила Накануне.RU пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге, помимо игры в КВН, девушка также является членом объединения независимых комиков Fresh Stand-Up и участвует в открытых микрофонах.

В качестве судей 10-го сезона будут выступать такие знаменитости, как резиденты "Comedy Club" Гарик Харламов, Семен Слепаков, Илья Соболев и Андрей Бебуришвили, основатель и постоянный участник открытого микрофона Руслан Белый и Алексей Щербаков, участник шоу "Импровизация" на ТНТ Антон Шастун, участники шоу "Однажды в России" Ольга Картункова и Давид Цалаев, член жюри шоу "Танцы" на ТНТ Мигель, а также российские артисты Ольга Бузова, Баста и Леван Горозия. Увидеть Дарью Дьячкову и поболеть за нее жители Екатеринбурга смогут 7 февраля в 22.00 на телеканале ТНТ.