18 Августа 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске УФАС передало в правоохранительные органы информацию о сговоре при ликвидации мусорного коллапса

Информация о деле в отношении правительства Челябинской области, министерства экологии региона, администрации города, ООО "Полигон ТБО", МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС" передана в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам превышения должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, в октябре антимонопольный орган признал антиконкурентное соглашение между указанными участниками при ликвидации мусорного коллапса. В сентябре 2018 года после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. В городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов. В результате власти предоставили субсидии ООО "Полигон ТБО" в размере более 32 млн руб.

мусор, Челябинск, контейнер, отходы(2018)|Фото:Накануне.RU

Правительством области в ноябре 2018 года был принят Порядок, положения которого предусматривали возможность получения субсидии из бюджета Челябинской области исключительно ООО "Полигон ТБО". В антимонопольном органе установили, что основания для предоставления ООО "Полигон ТБО" бюджетных средств отсутствовали, поскольку у компании не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО.

Отмечается, что мэрией Челябинска была обеспечена возможность осуществления ЦКС деятельности в городе до утверждения ему тарифа. Регоператор в свою очередь заключил договор с ООО "Полигон ТБО" на условиях безвозмездного оказания услуг, распространив его условия на период с 20 сентября 2018 года, т.е. за два месяца до принятия Порядка. При этом действующие подрядчики не обладали информацией о порядке получения льготы на услуги полигона.

В рамках режима ЧС администрации районов смогли без проведения торгов заключить муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов.

Теперь должностным лицам органов власти и юридических лиц грозит административная ответственность.

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В Челябинске УФАС передало в правоохранительные органы информацию о сговоре при ликвидации мусорного коллапса

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Теги: УФАС, сговор, антиконкурентное соглашение, мусорный коллапс, ТКО,



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