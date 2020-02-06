Депутаты облдумы собрались на внеочередное заседание, чтобы дать Шумкову новые полномочия

6 февраля депутатов Курганской областной думы собрали на внеочередное заседание, передает корреспондент Накануне.RU.

Самым важным вопросом в повестке дня стало принятие закона об определении численного состава правительства Зауралья - теперь губернатор региона Вадим Шумков сможет лично определять количество чиновников.

На заседание пришли 28 народных избранников. Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов рассказал об этом законопроекте. Он отметил, что в современных условиях эти изменения будут актуальны для быстрой работы.

"Несколько месяцев назад у нас отняли согласование заместителей губернатора, и сейчас это продолжается. Такие вопросы нужно не экстренно решать, а рассматривать более глубоко", - выступил депутат от ЛДПР Юрий Ярушин.

Кузнецов в ответ на это отметил, что все идет вокруг формирования бюджета.

"Эффективность законодательной власти была высокая. То, что предлагается сейчас - это техническая коррекция, которая не отнимает у вас никаких полномочий. Это даст губернатору быстро принимать решения, потому что для исполнения тех же национальных проектов часто требуется быстрота", - сказал Кузнецов.

"Есть понятие разделения властей. Еще Маркс говорил, что путь к истине тоже должен быть истинным. Нужно слышать нам друг друга", - высказался депутат облдумы от КПРФ Василий Кислицын.

Решение в итоге было принято сразу в двух чтениях. "За" проголосовали 26 депутатов, один воздержался и один выступил против.

Напомним, этот законопроект внесли в парламент еще в начале 2020 года. Согласно новой инициативе, Шумков сможет самостоятельно и без лишних согласований формировать состав правительства региона. До этого все согласования по кандидатам на должности членов правительства шли через областных депутатов.