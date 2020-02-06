Депутаты облдумы собрались на внеочередное заседание, чтобы дать Шумкову новые полномочия

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/interior/redevelopment/apartment/3room/, лучшие цены тут.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/geo/rostov/, лучшие цены здесь.
Юду: http://remont.youdo.com/decorator/room/home/wooden/, подробнее >>



Политика Курганская область
Курганская областная дума (2016) | Фото:Накануне.RU

Депутаты облдумы собрались на внеочередное заседание, чтобы дать Шумкову новые полномочия

6 февраля депутатов Курганской областной думы собрали на внеочередное заседание, передает корреспондент Накануне.RU.

Самым важным вопросом в повестке дня стало принятие закона об определении численного состава правительства Зауралья - теперь губернатор региона Вадим Шумков сможет лично определять количество чиновников.

На заседание пришли 28 народных избранников. Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов рассказал об этом законопроекте. Он отметил, что в современных условиях эти изменения будут актуальны для быстрой работы.

"Несколько месяцев назад у нас отняли согласование заместителей губернатора, и сейчас это продолжается. Такие вопросы нужно не экстренно решать, а рассматривать более глубоко", - выступил депутат от ЛДПР Юрий Ярушин.

Кузнецов в ответ на это отметил, что все идет вокруг формирования бюджета.

"Эффективность законодательной власти была высокая. То, что предлагается сейчас - это техническая коррекция, которая не отнимает у вас никаких полномочий. Это даст губернатору быстро принимать решения, потому что для исполнения тех же национальных проектов часто требуется быстрота", - сказал Кузнецов.

"Есть понятие разделения властей. Еще Маркс говорил, что путь к истине тоже должен быть истинным. Нужно слышать нам друг друга", - высказался депутат облдумы от КПРФ Василий Кислицын.

Решение в итоге было принято сразу в двух чтениях. "За" проголосовали 26 депутатов, один воздержался и один выступил против.

Напомним, этот законопроект внесли в парламент еще в начале 2020 года. Согласно новой инициативе, Шумков сможет самостоятельно и без лишних согласований формировать состав правительства региона. До этого все согласования по кандидатам на должности членов правительства шли через областных депутатов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты облдумы собрались на внеочередное заседание, чтобы дать Шумкову новые полномочия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, Курганская областная дума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети