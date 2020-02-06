18 Августа 2020
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Общество В России Москва
пробки Яндекс.Карты Екатеринбург затор дороги (2014) | Фото:

СМИ: В Росреестре предложили создать государственный аналог "Яндекс.Карт"

Росреестр не против разработать государственный геосервис, аналогичный "Яндекс.Картам" или "Карты Google". Проект можно осуществить в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".  

С такой идеей выступил советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Федор Шкуров на одном из круглых столов, организованных Аналитическим центром при правительстве России, передает РБК.

"Признание пространственных данных и геоинформационных систем сквозной технологией цифровой экономики позволит сконцентрировать меры господдержки при развитии этих сфер и в конечном счете выполнить поручение президента об импортозамещении геоинформационных технологий", — указал Шкуров. Он заявил, что пространственные данные в том числе используются для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет. Это вопрос национальной безопасности — сделать так, чтобы эти сферы не зависели от зарубежных технологий, чтобы на их работу не могли повлиять санкции, пояснил Федор Шкуров. Сейчас один геодезический прибор может включать около 100 технологий: микроэлектронные, оптические, радиотехнические компоненты, программное обеспечение, искусственный интеллект и др. Какие-то из них уже производятся в России, какие-то — нет, заключил Шкуров.

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СМИ: В Росреестре предложили создать государственный аналог "Яндекс.Карт"

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Теги: росреестр, геосервис, картографический сервис, яндекс.карты



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