18 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
телефонный террорист (2016) | Фото:vk.com

Полицейские установили личности тобольских лжеминеров: ими оказались мужчина и школьник

Сотрудники правоохранительных органов установили личности "тобольских лжеминеров", сообщивших накануне об угрозе взрыва. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области "шутников" было двое - мужчина и школьник.

Взрослый сообщил об угрозе взрыва в школе, детском саду и больнице, ребенок "заминировал" аптеку.

"В первом случае сотрудниками полиции задержан мужчина 1988 года рождения, который сообщил об опасном предмете в зданиях, расположенных по ул. Железнодорожная. Установлено, что он действовал из хулиганских побуждений. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Также сотрудниками полиции установлен несовершеннолетний 2007 г. рождения, который сообщил об опасном предмете в аптеке микрорайона Иртышский. Это было уже в вечернее время. За детскую шалость к ответственности будут привлечены его законные представители. Кроме того, в обоих случаях решается вопрос о возмещении материального ущерба, связанного с организацией специальных мероприятий по проверке поступившей угрозы", - прокомментировали в полиции.

Напомним, вчера утром из-за сообщения об угрозе взрыва детей из детского сада, сотрудников школы, больницы, а также пациентов, в числе которых были и тяжелобольные, эвакуировали в ДК "Речник". Из больницы в 8.30 эвакуировали 55 человек, из детского сада - 83 человека, школы - пять человек. На месте работали силы ОФПС, полиции, кинологи, скорая помощь, ПАТП, УГОЧС. Через два часа специалисты сообщили, что вызов ложный.

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Полицейские установили личности тобольских лжеминеров: ими оказались мужчина и школьник

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Теги: телефонный терроризм, лжеминирование, детский сад, больница, школа



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