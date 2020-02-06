В минобразования Хакасии прошли обыски по делу о недостроенных детсадах

В министерстве образования и науки Хакасии проводятся следственные действия.

Как сообщает СУ СКР по республике, мероприятия идут в рамках расследуемых уголовных дел о служебном подлоге.

По версии следствия, в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты, для размещения в них детских садов в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах.

Как сообщает Regnum, уголовные дела о служебном подлоге при реализации национального проекта "Демография" были возбуждены по материалам прокуратуры.

Проверка показала, что готовность объектов под детсады составляла от 20 до 50%. В них не было окон, дверей, крыши, оборудования. Недостроенные здания приобрели на сумму более 95 млн рублей.