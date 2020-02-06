Свердловскую Единую социальную карту создадут на базе национальной платежной системы "Мир"

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/articles/repair/obshivkabalkona/, подробнее здесь.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/omsk/zakazgazeli/tag/sgruzchikami/, недорого.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/mitino/roadhelp/opening/ тут.



Общество Свердловская область В России
соглашение о создании Единой социальной карты (2020) | Фото: gubernator96.ru

Свердловскую Единую социальную карту создадут на базе национальной платежной системы "Мир"

В Свердловской области подписано соглашение о создании Единой социальной карты на базе национальной платежной системы "Мир".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Единая социальная карта объединит в себе функции платежной, социальной и транспортной карты.

Для внедрения электронного механизма оказания поддержки уральцам областное правительство заключило соглашение о сотрудничестве с платежной системой "Мир". В церемонии подписания приняли участие исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов и гендиректор платежной системы Владимир Комлев.

Планируется, что Единая социальная карта, которая по указу губернатора Евгения Куйвашева будет внедрена на территории региона, упростит процессы получения свердловчанами различных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных местным законодательством. Кроме этого, электронное приложение карты обеспечит возможность оплаты товаров, работ и услуг в национальной системе платежных карт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловскую Единую социальную карту создадут на базе национальной платежной системы "Мир"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: социальная карта, Мир, соглашение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.05.2020 13:34 Мск Единая социальная карта Свердловской области будет называться "Уралочка"
Ранее 19.03.2020 13:55 Мск Свердловчане предлагают назвать Единую социальную карту "Зеленкой" или "Спутником"
Ранее 28.02.2020 13:31 Мск В Свердловской области утвержден дизайн Единой социальной карты. В основе - малахит

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.07.2019 15:27 Мск На Среднем Урале объявят конкурс на оператора по выпуску и выдаче Единой социальной карты
Ранее 14.11.2018 08:55 Мск Срок действия Единой социальной карты в Свердловской области составит пять лет
Ранее 04.07.2018 09:54 Мск Свердловские власти осенью представят проект единой социальной карты

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети