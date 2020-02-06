Свердловскую Единую социальную карту создадут на базе национальной платежной системы "Мир"

В Свердловской области подписано соглашение о создании Единой социальной карты на базе национальной платежной системы "Мир".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Единая социальная карта объединит в себе функции платежной, социальной и транспортной карты.

Для внедрения электронного механизма оказания поддержки уральцам областное правительство заключило соглашение о сотрудничестве с платежной системой "Мир". В церемонии подписания приняли участие исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов и гендиректор платежной системы Владимир Комлев.

Планируется, что Единая социальная карта, которая по указу губернатора Евгения Куйвашева будет внедрена на территории региона, упростит процессы получения свердловчанами различных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных местным законодательством. Кроме этого, электронное приложение карты обеспечит возможность оплаты товаров, работ и услуг в национальной системе платежных карт.