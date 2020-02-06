Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей в США, уступив только Канаде. По данным департамента министерства энергетики США за январь-ноябрь 2019 года, на которые ссылается РБК, Канада поставила Штатам 136,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, Россия – 20,9 млн баррелей, третье место у Мексики (17 млн баррелей), из Саудовской Аравии поставки составили 13,7 млн баррелей. Впрочем, к концу года Мексика снова стала обходить Россию по поставкам.