В Октябрьском районе Екатеринбурга появились 3 новых улицы

В Октябрьском районе Екатеринбурга, в поселке Исток появились три новые улицы: Дроздовая (такое название присвоено элементу улично-дорожной сети №1), Беличья (элемент улично-дорожной сети №2) и Купавок (элементу улично-дорожной сети №3).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, дать названия элементам улично-дорожной сети было решено на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург", после чего Александр Ковальчик, исполняющий обязанности главы города, подписал постановление о наименовании трех новых улиц Уральской столицы.