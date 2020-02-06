18 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Александр Ковальчик (2018) | Фото: Накануне.RU

В Октябрьском районе Екатеринбурга появились 3 новых улицы

В Октябрьском районе Екатеринбурга, в поселке Исток появились три новые улицы: Дроздовая (такое название присвоено элементу улично-дорожной сети №1), Беличья (элемент улично-дорожной сети №2) и Купавок (элементу улично-дорожной сети №3).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, дать названия элементам улично-дорожной сети было решено на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования "город Екатеринбург", после чего Александр Ковальчик, исполняющий обязанности главы города, подписал постановление о наименовании трех новых улиц Уральской столицы.

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В Октябрьском районе Екатеринбурга появились 3 новых улицы

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Теги: Исток, Октябрьский район, улица,



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