18 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

Жители Нового Уренгоя сообщают о взрыве на стройке

Жители Нового Уренгоя сообщают в социальных сетях о взрыве, который произошел на одной из строек, передает корреспондент Накануне.RU.

"Что за взрыв был", "взорвался вагончик на стройке", "такой взрыв громкий был", - пишут интернет-пользователи в группе "ЧП | ДТП | Новый Уренгой"

Однако, в пресс-службе регионального МЧС России сообщили, что взрыва не было.

стройка, пожар(2020)|Фото: vk.com/regik89

"Там загорелась самодельная установка по подогреву песка. Пожар произошел на площади восемь квадратных метров, около 6.00. Погибших и пострадавших нет. Было привлечено восемь человек и три единицы техники МЧС".

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Жители Нового Уренгоя сообщают о взрыве на стройке

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Теги: стройка, пожар, взрыв



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