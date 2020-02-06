Жители Нового Уренгоя сообщают о взрыве на стройке

Жители Нового Уренгоя сообщают в социальных сетях о взрыве, который произошел на одной из строек, передает корреспондент Накануне.RU.

"Что за взрыв был", "взорвался вагончик на стройке", "такой взрыв громкий был", - пишут интернет-пользователи в группе "ЧП | ДТП | Новый Уренгой"

Однако, в пресс-службе регионального МЧС России сообщили, что взрыва не было.

"Там загорелась самодельная установка по подогреву песка. Пожар произошел на площади восемь квадратных метров, около 6.00. Погибших и пострадавших нет. Было привлечено восемь человек и три единицы техники МЧС".