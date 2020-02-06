18 Августа 2020
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Политика В России Москва
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (2020) | Фото: Совет Федерации

Госдума хочет лишить Совет Федерации права назначать генпрокурора в пользу президента

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству наряду с другими политическими и общественными субъектами внес свои предложения по поправкам в Конституцию России.

По данным "Ведомостей", ключевая поправка от комитета, возглавляемого Павлом Крашенинниковым (он же является сопредседателем рабочей группы по поправкам, созданной распоряжением президента), касается назначения Генерального прокурора. Издание отмечает, что предложение парламентариев идет вразрез с логикой президента: Путин предлагает расширить полномочия Совета Федерации, а депутаты – урезать их в пользу главы государства.

Так, сейчас Генпрокурор назначается и увольняется Советом Федерации по представлению президента, и Путин предлагал сохранить этот порядок. Но депутаты выступили за то, чтобы генпрокурор назначался президентом после консультаций с Совфедом, а освобождался от должности главой государства. Крашенинников объяснил введение этой нормы тем, что она "зеркальна" по отношению к силовым министрам, которые тоже будут назначаться президентом после консультаций с сенаторами. Это сделает процесс назначения прокуроров более независимым, уверяет депутат, приводя в пример 1990-е гг., когда верхняя палата отказывалась поддержать представление президента о назначении или отставке генпрокурора: "Эти нормы направлены на исключение таких кризисных ситуаций".

О таких кризисах, кстати, во время недавнего назначения Генпрокурором Игоря Краснова в Совете Федерации упоминала сенатор Елена Мизулина. "На тот момент Генеральный прокурор Казанник из-за разногласий с президентом Ельциным подал прошение об отставке. Прошение было принято, но Борис Николаевич Ельцин посчитал, что назначен прокурор был по прежней Конституции, соответственно, и освобожден от должности должен быть по прежней. И соответствующее представление в Совет Федерации. Совет Федерации оказался перед выбором и встал на сторону права, в итоге добившись отставки по действующей Конституции. Если бы тогда Совет Федерации пошел на поводу у президента Ельцина, то Россия долгие годы находилась бы в подвешенном состоянии, потому что у нас было бы два Генеральный прокурора", - заявила сенатор.

Она добавила, что сейчас верхнюю палату все устраивает: "Я очень рада, что сегодня Владимир Путин поставил перед нами (Советом Федерации – прим. ред.) вопрос об освобождении от должности и назначении Генпрокурора. Вся процедура соответствует принципам конституционности, правовой преемственности, политической культуры. Какое взаимоуважение и такт! И это уровень, который, я надеюсь, станет традицией в дальнейшей политической истории России".

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Госдума хочет лишить Совет Федерации права назначать генпрокурора в пользу президента

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Теги: госдума, генеральный прокурор, назначение, совет федерации, павел крашенинников, елена мизулина



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