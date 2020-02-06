18 Августа 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
ребенок, девочка, детский сад, обида, грусть, расстройство, дети, плачь (2015) | Фото: kzndeti.ru

Девочку, которая всю жизнь находилась в медцентре в Москве, передадут органам опеки

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, с рождения живущей в перинатальном медицинском центре. Пятилетнего ребенка передадут органам опеки и попечительства.

Суд также обязал родителей платить за ее содержание алименты в размере четверти от ежемесячного заработка, передает Regnum.

Ранее департамент труда и социальной защиты Москвы сообщил, что из центра к ним обратились впервые в январе 2019 года. По информации ПМЦ "Мать и дитя", девочка может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее.

Перинатальный центр выписал девочку в марте и подал иск с требованием забрать ребенка. Родители все эти годы оплачивали услуги нянь и нахождение ребенка в отдельной палате. Иск был частично удовлетворен и в ноябре вступил в законную силу, но родители девочку так и не забрали.

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Девочку, которая всю жизнь находилась в медцентре в Москве, передадут органам опеки

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