Цуканов дал поручения уральским таможенникам из-за ситуации с китайским коронавирусом

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов провел рабочее совещание с руководством Уральского таможенного управления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в ходе совещания на примере одного из крупных экспортеров товаров народного потребления из Китая, действующего на территории округа, обсуждались проблемы, которые возникли и могут возникнуть из-за ситуации в КНР, ограничивающей внешнеторговые и внешнеэкономические связи. Особое внимание было уделено контролю со стороны таможенных органов над объемами поставок товаров и продуктов из Китая для своевременного реагирования и обеспечения, в первую очередь, продовольственной безопасности региона.

Напомним, вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит чеснока в России. Кроме чеснока, подобная участь может ожидать цитрусовые, замороженную рыбу, лук репчатый и томаты.

Ранее в регионах Дальнего Востока начался рост цен на фрукты и овощи в связи с закрытием границ с Китаем. В Приморском крае начались перебои с поставками овощей. А в Забайкальском крае сообщили, что запаса овощей и фруктов хватит в среднем на две недели.