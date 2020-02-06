На Ямале оштрафован капитан судна, которое утонуло во время перевозки 506 тонн металлолома по Севморпути

Суд наказал капитана судна, которое в шторм опрокинулось в Карском море, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, осенью 2018 г. капитан теплохода с баржей-площадкой нарушил правила плавания в акватории Северного морского пути и отправился из ямальского порта Харасавей в Архангельск. Судно попало в шторм. Произошло обледенение груза и баржи, она потеряла устойчивость. В итоге она опрокинулась в Байдарацкой губе Карского моря. Утонул груз – металлолом массой 506 т стоимостью 7,2 млн руб.

Ямальский районный суд оштрафовал капитана на 100 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.