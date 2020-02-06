В Екатеринбурге "Альянс врачей" учил журналистов из СМИ Бикова и Боброва, как "правильно" писать про курганское здравоохранение

Несколько дней назад в Екатеринбурге прошел корпоратив одного уральского СМИ, которое контролируется и финансируется бизнесменами-энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, передает корреспондент Накануне.RU.

Из собственных источников в журналистской тусовке нам стало известно, что "акул пера" якобы учили как правильно подавать на страницах своего издания негативную информацию о сфере здравоохранения в Курганской области. В гости к журналистам приехали руководители общественной организации "Альянс врачей" Анастасия Тарабрина и Анастасия Васильева. Девушки активно отвечали на вопросы и провели довольно успешный мастер-класс по, как выразился наш источник, "подаче фекалий" на головы жителей Курганской области.

Анастасия Тарабрина в беседе с корреспондентом Накануне.RU подтвердила информацию о своем визите к представителям уральского СМИ.

"Нас пригласили туда выступить. Для того, чтобы пообщаться с журналистами, наладить коммуникации. Я, например, занимаюсь регионами и довольно часто куда-то езжу. Они хотели нас видеть в редакции, хотели с нами пообщаться, потому что тема медицины была актуальна весь 2019 год. Мы отвечали на все вопросы, которые нам задавали", - рассказала Тарабрина.

Журналисты уральского издания, куда приезжали Тарабрина и Васильева, специализируются на острых материалах в сфере медицины - практически в ежедневном формате выдается негатив, который, по мнению источника Накануне.RU в одной из крупных больниц Кургана, просто порой "высосан из пальца".

"Новости пишутся изначально с плохой стороны. Чтобы, извините, обгадить нас, медиков. Вы посмотрите, нет ни одного хорошего материала, положительного, который бы учил добру. Везде все плохо, в больницах плохо, медицина в регионе ужас. Да, бывают и в нашей сфере, как и в любой другой, ошибки. Бывают и нечестные люди, бывают и врачебные ошибки. Но это везде так, какой бы сферы вы не коснулись. Но гасят именно нас", - отметила работница больницы.

По данным Накануне.RU, журналисты уральского агентства, куда приезжали представители "Альянса врачей", будут и в дальнейшем продолжать вести жесткую информационную политику против медицинской сферы Курганской области, собирая негативную информацию по всем соцсетям и другим источникам в Зауралье.