У депутата от "ЕР", предложившей жителям сдать детей в интернат, арестовали имущество в счет долгов

Арестовано имущество депутата Полевского городского округа Людмилы Борониной, известной своим предложением сдать детей п. Красной горки в интернат. В отношении члена партии "Единая Россия" уже дважды было прекращено исполнительное производство из-за отсутствия имущества, в счет которого можно произвести взыскания. Общий счет долга народной избранницы составляет 1 млн 783 тыс. руб. Об аресте имущества депутата судебными приставами-исполнителями написали "Вечерние ведомости", сославшиеся на информацию, полученную от УФССП по Свердловской области.

Согласно этим данным, после обращения в регистрирующие органы и определения принадлежащего имущества, последнее передано на оценку в специализированную организацию с последующей реализацией на торгах в Территориальном управлении Росимущества. У Людмилы Борониной забрали внедорожник Toyota Land Cruiser 120, земельный участок площадью 23670 квадратных метров, промышленное здание площадью 6158 квадратных метров, спецтехнику (кран) и подъездной ж/д путь.

Напомним, что 21 января на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа был поднят вопрос об организации бесплатной транспортировки детей поселка Красная горка до учебных учреждений Полевского. Ученикам поселка необходимо преодолевать четыре км по трассе. В самом поселке школ нет, а транспорт между населенными пунктами ходит крайне редко. Вместо того, чтобы как-то решить вопрос с транспортом, Людмила Боронина предложила родителям перевести своих детей на обучение в интернате.