Данные более 1,2 млн клиентов МФО утекли в Сеть

Данные более 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) выставили на продажу на одном из специализированных сайтов, сообщает РБК.

В пробнике, который оказался в распоряжении издания, содержатся данные о полных именах, номерах телефонов, адресах электронной почты, паспортных данных россиян. Всего в ознакомительной версии можно было изучить 800 записей.

Продавец не указал названий организаций, чьими базами он располагал. РБК выяснил, что большинство клиентов обращались за займами в МФО "Быстроденьги".

Ранее Центробанк впервые сообщил об объеме черного рынка по покупке и продаже баз персональных данных граждан. Так, в первой воловине текущего года специалисты Банка России обнаружили 13 тыс. таких объявлений. Как выяснилось, вопреки расхожему мнению, только 1,5 тыс. баз, то есть 12%, попали на черный рынок от кредитно-финансовых организаций.

Недавно крупная утечка данных обнаружилась в Сбербанке. Роскомнадзор потребовал от Сбербанка объяснить причины, по которым произошла утечка, а также отчитаться о мерах, предпринятых для ликвидации последствий утечки.