18 Августа 2020
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Общество В России
водка, алкоголь, спиртное (2018) | Фото: Pixabay

Названы регионы России, где больше всего пьют водку

Эксперты назвали регионы России, лидирующие по употреблению водки. Анализ был проведен на основе данных Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного. Авторы исследования – аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), на их выводы ссылаются "Известия".

Лидерами по потреблению водки стали Сахалинская, Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия, то есть Дальний Восток и Северо-западный регион России. Эксперты объяснили такие цифры холодным климатом. Кроме того, по словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, люди стали больше покупать легальный алкоголь, который и учитывается в статистике.

Так, в Сахалинской области на душу населения приходится 12 литров водки, а в Карелии — 9,6.

Значительный рост потребления алкоголя отмечен в Калининградской, Ульяновской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне. Но эксперты уточняют: показатель на душу населения в этих субъектах очень низкий, поэтому и отмечается рост.

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Названы регионы России, где больше всего пьют водку

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Теги: водка, употребление алкоголя, регионы



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