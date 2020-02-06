На Южном Урале суд отправил в колонию виновника ДТП, в котором погиб владелец компании "Руслада"

На Южном Урале суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении водителя за ДТП, в котором погиб владелец кондитерской компании "Руслада" Алишах Сулейманов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла днем 15 октября на 24 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск в Пластовском районе. 42-летний водитель за рулем Тойота Ленд Крузер-200, двигаясь со скоростью около 120 км/ч, не оценил дорожные условия, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 59-летний пассажир Тойоты от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителю было назначено амбулаторное лечение.

По решению суда мужчина также лишен права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.