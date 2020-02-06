18 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

Пермские школы закрываются на недельный карантин из-за ОРВИ и гриппа

В Перми с завтрашнего дня все школы и учреждения дополнительного образования закрываются на карантин, который продлится до 15 февраля включительно. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время карантина учиться школьники будут дистанционно. При этом детские сады продолжат работать, в дошкольных учреждениях на карантин могут закрываться отдельные группы, если количество заболевших в коллективе составляет более 20%. При этом в детских садах введены утренние фильтры, состояние детей оценивают медицинские работники и сотрудники сада: при симптомах заболевания родителям рекомендуют обратиться в больницу.

По данным краевого Роспотребнадзора, эпидемиологический порог превышен на 12,6%.

Напомним, что карантин ранее ввели в школах Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, Сивинского районов. Еще вчера сообщалось, что пермские школьники будут учиться как обычно, поскольку показатели заболеваемости ниже.

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Пермские школы закрываются на недельный карантин из-за ОРВИ и гриппа

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Теги: карантин, грипп, орви, школы



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