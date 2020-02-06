18 Августа 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп, США, инаугурация (2017) | Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Импичмент провалился: Сенат оправдал Трампа по обеим статьям

В Сенате США завершилось голосование по обвинениям против президента страны Дональда Трампа в рамках дела об импичменте.

По итогам голосования сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

Ранее уже отмечалось, что при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю.

По первому пункту обвинения президента страны оправдали 52 сенатора-республиканца, 48 других сенаторов выступили за обвинение американского лидера. Как пишет Regnum, против Трампа проголосовал его однопартиец из Республиканской партии Митт Ромни.

При голосовании по второму пункту - воспрепятствование работе Конгресса США - 53 сенатора-республиканца заявили о невиновности президента, а 47 демократов признали Трампа виновным.

Трамп анонсировал заявление по итогам голосования, об этом он написал в Twitter, потроллив при этом своих оппонентов. Он выложил шутливое видео, на котором избирается президентом бесконечное количество раз.

Напомним, в сентябре американские конгрессмены допустили импичмент президента США в случае, если будет доказано давление с его стороны на украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее стало известно о том, что глава Белого дома в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал "обещание", из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения.

Позже сообщалось, что американская разведка могла обеспокоиться из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

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Импичмент провалился: Сенат оправдал Трампа по обеим статьям

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Теги: дональд трамп, импичмент



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