Импичмент провалился: Сенат оправдал Трампа по обеим статьям

В Сенате США завершилось голосование по обвинениям против президента страны Дональда Трампа в рамках дела об импичменте.

По итогам голосования сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

Ранее уже отмечалось, что при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю.

По первому пункту обвинения президента страны оправдали 52 сенатора-республиканца, 48 других сенаторов выступили за обвинение американского лидера. Как пишет Regnum, против Трампа проголосовал его однопартиец из Республиканской партии Митт Ромни.

При голосовании по второму пункту - воспрепятствование работе Конгресса США - 53 сенатора-республиканца заявили о невиновности президента, а 47 демократов признали Трампа виновным.

Трамп анонсировал заявление по итогам голосования, об этом он написал в Twitter, потроллив при этом своих оппонентов. Он выложил шутливое видео, на котором избирается президентом бесконечное количество раз.

Напомним, в сентябре американские конгрессмены допустили импичмент президента США в случае, если будет доказано давление с его стороны на украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее стало известно о том, что глава Белого дома в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал "обещание", из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу. Трамп отверг все обвинения.

Позже сообщалось, что американская разведка могла обеспокоиться из-за разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Предположительно, это могло стать ответом США в случае оказания Украиной помощи в расследовании против главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года Джозефа Байдена, который якобы был в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.