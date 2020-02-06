"Лыжню России" в Нижнем Тагиле пробегут 7,5 тысяч человек, включая губернатора и мэра

В Нижнем Тагиле состоялось совещание по организации массовой гонки "Лыжня России-2020".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, 18-я уральская лыжная гонка стартует 8 февраля и пройдет в рамках всероссийской массовой гонки с одноименным названием. Полигон "Старатель" в этот день примет порядка 15 тысяч тагильчан и гостей из Свердловской области.

Как сообщил первый заместитель администрации города Вячеслав Горячкин, от Нижнего Тагила на участие уже заявилось порядка 7,5 тысяч человек - это сотрудники 66 предприятий и образовательных учреждений. По его словам, для участия в лыжном забеге не требуется предварительной регистрации. Каждый желающий приобщиться к массовому спорту, вне зависимости от возраста, может в субботу посетить полигон НТИИМ и пройти дистанцию в 2020 метров. Для доставки людей к месту проведения будет задействовано 155 единиц техники.

Напомним, в числе почетных гостей ожидается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: он даст старт соревнованиям залпом из пушки. Кроме него, в VIP-забеге примут участие члены областного правительства, депутаты Законодательного собрания и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Все они пробегут дистанцию протяженностью 2020 метров.