"Пермский оперный не возродился". Театральный критик – о первом сезоне без Курентзиса

Пермский театр оперы и балета не смог возродиться после ухода худрука Теодора Курентзиса. По мнению театрального критика Антона Исакова, через полгода, прошедшие с начала первого сезона без маэстро, в некогда репертуарном театре появилась только одна постановка, а нынешний гендиректор "не строит будущее культурного учреждения", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня 2019 года. Вскоре Курентзис объявил, что аналог Дягилевского фестиваля он намерен проводить в Париже с 2021 года. Позднее режиссер заявлял, что будет возглавлять пермский фестиваль только при условии, если оперным театром будет по-прежнему руководить Андрей Борисов. Театр начал готовиться к проведению фестиваля без Курентзиса, однако позже выяснилось, что греческий дирижер останется его куратором. Он получит за свою работу 600 тыс. руб.

"Скандальный уход Теодора Курентзиса из Пермского театра оперы и балета не привел ни к каким качественным изменениям. Можно даже констатировать обратное – учреждение культуры значительно просело в плане творческой деятельности с его уходом", - рассказал Накануне.RU Исаков.

По его мнению, такую ситуацию Курентзис создал сам.

"Уничтожив репертуарный театр (театр имени Чайковского), он создавал театр имени себя – театр с "одноразовыми" проектами, которые выстреливали благодаря безудержному пиару и звездному составу приглашенных артистов. Таким образом Курентзис создавал иллюзию своей незаменимости, поэтому теперь поклонники маэстро могут справедливо упрекнуть нас – мол, добились своего? Выгнали гения? Вот и сидите теперь у разбитого корыта", – полагает Исаков.

Дирижер оставил после себя выжженную землю, как то было в бытность его пребывания в Новосибирске, отметил критик.

"И ведь все прекрасно понимали, что так оно и будет. Для восстановления репертуара необходимо время и воля руководства театра. Прошло уже полгода, в театре поставили одну оперу, одноактную детскую оперу "Теремок", вот и все, что происходит сейчас в театре. Если сравнить с деятельностью других крупных театров Перми, самый высокобюджетный – оперный, работает на порядок хуже".

В театре убрали должность художественного руководителя, введя позицию генерального директора.

"Последним стал человек некомпетентный в профессии и, к тому же, еще и безвольный – Андрей Борисов. С таким руководителем, в этом я убежден на 100%, будущего у театра нет. Складывается впечатление, что он об этом будущем особо не думает, используя руины главного театра Прикамья в качестве плацдарма для своего "наступления" на Москву", – предполагает Исаков.